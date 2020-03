Coronavirus, Spallanzani: ricoverati 99 positivi

“I pazienti Covid-19 positivi sono in totale 99. Di questi 15 necessitano di supporto respiratorio. Il quadro clinico e’ stabile o in netto miglioramento per alcuni“: lo si legge nel bollettino medico odierno dell’ospedale Spallanzani di Roma. “I pazienti in osservazione sono 11“.

“I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca del nuovo Coronavirus sono 305“.

“In giornata – si evidenzia nel bollettino – sono previste ulteriori dimissioni di pazienti gia’ negativi al primo test e comunque asintomatici“.

“I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso la struttura militare della Cecchignola sono 21 a questa mattina“.