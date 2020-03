Coronavirus, Spallanzani: ricoverati 77 pazienti, i positivi al Covid-19 sono 54

In questo momento sono ricoverati presso l’Istituto Spallanzani 77 pazienti: quelli positivi al Covid-19 in totale sono 54, 23 in osservazione: lo si spiega nel bollettino giornaliero.

In giornata sono previste diverse dimissioni di pazienti dallo Spallanzani “già negativi al primo test e comunque asintomatici“.

“Tutti i ricoverati sono in condizioni cliniche stabili ad eccezione di 9, che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio. Il quadro clinico di alcuni di loro è stabile o in netto miglioramento“.

“I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo coronavirus sono 263. Diversi di essi, ancora positivi ma asintomatici, sono stati dimessi a casa o presso strutture protette“.

“Ribadiamo ancora una volta che si può guarire da questa malattia“: lo ha affermato il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, a margine del bollettino quotidiano sui pazienti in cura. “A Roma nessuno è morto per il coronavirus, anzi ci sono guariti da gravissime polmoniti bilaterali interstiziali.”

“Il tampone è necessario per i contatti stretti di positivi e che sono sintomatici. Evitiamo di correre a fare il tampone se non siamo in queste condizioni“.