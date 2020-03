Coronavirus, l’appello del ministro Speranza: “E’ una crisi senza precedenti, pugno duro per le condotte intollerabili”

“Questo è un grande Paese, che si trova di fronte a una situazione di effettiva difficoltà e di serietà, inedita rispetto al passato. E’ un fatto completamente nuovo, non è mai accaduto prima, a livello globale. Ci troviamo ad affrontare una crisi che, sinceramente, è senza precedenti”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a In mezz’ora in piu’ su Raitre. “Il contenimento è essenziale – ha aggiunto – ci darà più tempo, farà abbassare quest’onda, ma dipende soprattutto dai comportamenti dei cittadini. Il comportamento di tutti e’ fondamentale per vincere la sfida”.

“Sono anche per avere un pugno duro rispetto ad atteggiamenti che non sono tollerabili. Per esempio persone che risultano positive che se ne vanno in giro. Io sono perché le istituzioni abbiamo un pugno molto duro. Il virus non è uno scherzo”, ha detto Speranza. “Abbiamo bisogno di comportamenti corretti dappertutto“, ha aggiunto il ministro.