Coronavirus, Speranza: “I tamponi non bastano a trovare positivi, anche i negativi potrebbero essere infetti”

“In Italia abbiamo fatto il numero maggiore di tamponi in Europa, ma il tampone non e’ sufficiente, e’ la fotografia di un istante. L’incubazione del virus dura 14 giorni, se la persona fa il tampone in uno di questi giorni ha solo l’illusione di aver risolto il problema. La soluzione e’ isolamento: solo cosi’ avremo certezza che non sara’ positiva, altrimenti abbiamo l’illusione della negativita’ del momento, ma magari potrebbe essere positiva due giorni dopo“. A spiegarlo, il ministro della Salute Roberto Speranza, durante la trasmissione Che tempo che fa, su Rai due, dicendo perche’ non viene fatto un numero maggiore di tamponi su persone che sono entrate in contatto con persone contagiate.