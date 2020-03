Coronavirus, Speranza: “Sì alle passeggiate vicino casa, ma siate responsabili. Sono giorni decisivi, i numeri sono in calo ma ancora drammatici”

“Si può fare una minima attività motoria vicino a casa, una passeggiata, ma che non sia una scusa per uscire ogni cinque minuti. Bisogna essere responsabili, in questi giorni più che mai“. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di ‘Domenica Live’ su Canale 5.

“Questi sono i giorni più decisivi, quelli in cui possiamo provare a fermare definitivamente questo contagio e a consentire al Paese di ripartire. Due settimane è il tempo decisivo per leggere questa epidemia perché è il tempo di incubazione massimo, ovvero da quando si prende il contagio ci sono 14 giorni perché la malattia possa manifestarsi. Io penso che siamo arrivati alle settimane cruciali. Abbiamo iniziato da diverse settimane a chiedere sforzo al Paese. E’ vero che i numeri di oggi sono più incoraggianti di quelli di ieri, ma sono ancora drammatici. E cresceranno ancora, in valore assoluto e in maniera significativa nei prossimi giorni“, ha sottolineato il ministro Speranza.