Rio de Janeiro, 26 mar. -(Adnkronos) – Lo stadio Maracanà a Rio de Janeiro potrebbe essere trasformato in un ospedale da campo per assistere i malati di . Lo annuncia il governatore dello Stato di Rio, Wilson Witzel. “Nei prossimi 15 giorni prepareremo almeno 800 posti letto per i pazienti contagiati in ospedali di campagna, abbiamo acquistato materiale medico di emergenza e respiratori, ed istalleremo una struttura principale, probabilmente nel Maracanà”.