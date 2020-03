Coronavirus: stato di allerta in Portogallo, “è una lotta per la sopravvivenza”

Dichiarato lo stato di allerta in Portogallo per l’emergenza Coronavirus: sono state mobilitate le forze di sicurezza e la protezione civile, chiuse le scuole di ogni ordine e grado.

“E’ una lotta per la nostra sopravvivenza e per proteggere la vita dei portoghesi“, ha affermato il premier Antonio Costa, chiedendo la collaborazione della popolazione. “Negligenza o ignoranza” possono mettere a rischio la salute del prossimo.

Verranno attuate misure come limitazioni per bar e ristoranti e congedi con i due terzi dello stipendio garantiti per i genitori che dovranno restare a casa per prendersi cura dei figli.

In Portogallo le autorità hanno registrato 78 casi di Coronavirus.