Coronavirus, strade deserte a New York: la città che non dorme mai si è fermata

La città che non dorme mai si è fermata: a New York l’atmosfera delle strade è surreale, con Times Square deserta, poche persone alla Grand Central, qualche passante sul ponte di Brooklyn.

New York si è fermata dopo essere diventata uno degli focolai della pandemia di nuovo Coronavirus negli Stati Uniti: quasi 2mila persone sono state ricoverate nello Stato e 114 sono morte, secondo quanto ha annunciato ieri il governatore Andrew Cuomo. Più di 15mila i casi confermati a livello statale, di cui 9mila a New York City.

Il numero di persone nelle strade si è ridotto drasticamente a seguito dell’ordinanza statale entrata in vigore domenica sera, che ha chiesto a tutti i lavoratori non essenziali di lavorare da casa. Cancellati o rinviati i raduni non essenziali di persone, in qualsiasi numero e per qualsiasi motivo.