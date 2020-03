“Il Coronavirus arriverà anche al Sud Italia, l’epidemia si sposta velocemente: gli ospedali dovevano essere pronti da un mese”

Non ci sono dubbi che il “Covid-19 arriverà anche al Sud: è evidente che l’epidemia si sposta in maniera veloce. Gli ospedali di tutta Italia dovevano già essere pronti da un mese. Perché di fronte a queste emergenze il sistema sanitario deve rispondere con i piani di preparazione“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Pier Luigi Lopalco, docente di Igiene all’università di Pisa.

“In Cina – ricorda – ci hanno messo 6 settimane a rallentarla, utilizzando misure durissime che non sono nemmeno lontanamente vicine a quelle del nostro Paese“.