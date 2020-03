Coronavirus, superati i mille morti negli Usa: a New York 100 nuovi decessi in un giorno e 37.200 contagi

Sono più di mille le persone morte negli Stati Uniti a causa del nuovo Coronavirus. Lo riporta il conteggio della John Hopkins University, secondo cui il numero aggiornato è di 1.050, con 69.200 casi confermati nel Paese; 280 morti sono state registrate nello Stato di New York, il più colpito dalla Covid-19.

New York galoppa verso i 40 mila casi di coronavirus accertati. Secondo gli ultimi dati diffusi dal governatore Andrew Cuomo, sono 37.258, oltre 7.000 in più in meno di 24 ore. Il bilancio delle vittime è salito a 385, circa 100 più in poche ore.

Il governatore Andrew Cuomo ha citato esperti secondo cui i malati dipendono dai ventilatori per 20-30 giorni, in aumento dalla media di 11-21 giorni, e più a lungo si dipende da essi, minori sono le possibilità di sopravvivenza. Il numero delle persone infettate nello Stato è arrivato a 37.200, il più alto degli Stati Uniti. “Non voglio addolcire la situazione”, ha detto Cuomo, aggiungendo che ci sono equipaggiamenti protettivi per il personale sanitario per l’immediato, ma qualsiasi scenario futuro lascia prevedere che il sistema sanitario sarà sopraffatto.