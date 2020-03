Coronavirus: supermercati chiusi in Calabria domenica 22 e 29 marzo

In Calabria le aziende della Grande Distribuzione del Mezzogiorno d’Italia annunciano la chiusura domenicale dei propri punti vendita. La decisione, presa di comune accordo dalle principali aziende della Gdo del Sud Italia, è finalizzata a consentire il giusto riposo ai lavoratori dei supermercati, messi a dura prova in un momento di grande emergenza e a garantire adeguati livelli di servizio alla clientela, contribuendo anche alla riduzione dei contatti sociali. La chiusura domenicale consentirà inoltre di presidiare al meglio i punti di vendita negli orari di apertura, limitando gli assembramenti, nonché di ripristinare più agevolmente le scorte, per un migliore servizio alla clientela.

All’iniziativa aderiscono: Apulia Distribuzione, Az Master Coop, Gda, Maiora S.r.l., Gruppo Megamark, Tatò Paride S.p.A.

Pertanto, domenica 22 e 29 marzo, tutti i supermercati a gestione diretta delle rispettive reti resteranno chiusi.