Coronavirus: Tajani, ‘Parlamento ungherese sovrano, problema assenza Ue’

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Sulla scelta ungherese i Parlamenti sono sempre sovrani. Servivano norme comuni europee. La responsabilità più grande è dei Paesi membri, questa strategia è distruttiva. Per superare le emergenze serve unità e leader capaci. Il Partito popolare europeo si esprimerà su quello che ha deciso Viktor Orbán, il suo partito è sospeso, per verificare le coerenza politica in relazione ai nostri valori costitutivi”. Lo ha affermato Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, intervistato da Radio radicale.

“La situazione -ha aggiunto- rimane un problema interno all’Ungheria, la risposta non può che essere legata alle mancanze europee. Il problema è più grande, si sta giocando il futuro dell’Europa”.