Coronavirus: adesso i tamponi saranno validati dagli Ospedali Piemontesi

Saranno gli ospedali piemontesi a validare il risultato dei tamponi positivi al Coronavirus e non più l’Istituto superiore di sanità come avvenuto fino ad oggi. Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi. “I tamponi positivi sono numerosi e l’Istituto superiore di sanità è in grande emergenza, per questo motivo saranno i nostri ospedali a validare il primo responso positivo“.

Stamani proprio in Piemonte si sono verificati altri due casi che hanno comportato la chiusura di un intero reparto all’Ospedale Le Molinette. I due anziani avevano omesso di aver visto il figlio che lavora a Lodi. “I dettagli sono importanti. Ai pazienti dico di non avere paura, di raccontare le cose, perché le informazioni prima arrivano e meglio è”. Lo afferma all’ANSA il direttore sanitario dell’ospedale Molinette di Torino, Giovanni La Valle, dopo il caso dei due anziani risultati positivi al coronavirus. La coppia non aveva dichiarato di avere ricevuto una visita dal figlio, che lavora a Lodi.