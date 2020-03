Coronavirus: teme di essere stato contagiato e si suicida, aveva solo 43 anni

La quarentena è psicologicamente difficile da sostenere, per molti. Un 43enne di Mirabella Eclano si è tolto la vita per una forte depressione dettata dalla paura del contagio da Coronavirus. Sabato scorso si era allontanato da casa, senza più dare notizie di sé. Aveva saputo da poco che la compagna e i suoceri erano risultati positivi al Covid-19 e dopo la morte di un anziano a Mirabella Eclano alcuni giorni fa, era caduto in profonda depressione, lasciando intendere ad alcuni amici i suoi propositi di suicidio. Dalla segnalazione di scomparsa sono partite le ricerche, da parte delle forze dell’ordine che hanno battuto palmo a palmo tutte le zone dove il 43enne avrebbe potuto nascondersi. Questa mattina è stato trovato impiccato in una zona di campagna. Si sarebbe tolto la vita per paura di essere contagiato.