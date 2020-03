Coronavirus: “Nelle terapie intensive non ci sono solo anziani, state a casa perché nessuno è invincibile”

“Mi rivolgo a quelli che sono convinti che il virus non esista o non sia cosi’ pericoloso: si facciano vedere e gli facciamo il test, potrebbero scoprire che sono infetti asintomatici“: lo ha dichiarato il governatore del Veneto Luca Zaia, lanciando un nuovo appello a tutti i cittadini del Veneto nel corso di una conferenza stampa. “Si tratta di una provocazione, ma la verità e’ che questo virus manda le persone in terapia intensiva e li’ ci vai per essere intubati, e le terapie intensive non sono frequentate solo da anziani, quindi state in casa perché anche se pensate di essere invincibili, non lo siete, e se anche lo foste potrebbero non esserlo vostra mamma, vostro papa’, vostro fratello piccolo o vostro nonno“.