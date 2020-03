Cosa significa essere positivi al Coronavirus? La testimonianza di una paziente: “Febbre, nausea, senza respiro: sembra un girone dell’inferno”

Sintomi da coronavirus: sono in molti a chiedersi cosa comporta realmente il contagio da coronavirus. Dei 2703 pazienti infetti, 1064 si trovano in isolamento domiciliare, 1344 ricoverati in ospedale e, tra questi, 295 sono in terapia intensiva. Ieri sera è stato approvato il decreto legge che prevede lo stop a scuole e università fino al 15 marzo: misure pesanti, ma necessari per bloccale il diffondersi dell’epidemia. La preoccupazione infatti è legata a un sovraccarico del sistema sanitario che va prevenuto: bisogna avere la possibilità infatti di curare, con farmaci ma anche terapia intensiva qualora fosse necessario, tutti coloro che lo necessitano. E in questo marasma di coronavirus non vanno dimenticati tutti gli altri pazienti, ordinari diciamo, che meritano le stesse cure e attenzione dei positivi al Covid-19.

Pertanto, una delle domande principali che i cittadini si pongono è: cosa succede se si è positivi al coronavirus? Com’è l’evoluzione della patologia? In cosa si incorre? Ne parla Alessandra, operatrice socio sanitaria di Codogno: ha 56 anni ed è risultata positiva al coronavirus. Racconta la sua esperienza in un’intervista al Corriere. La donna è ricoverata all’Ospedale di Cremona, presso il reparto di Malattie Infettive: è attaccata notte e giorno all’ossigeno, per cui non può parlare. Comunica attraverso il suo cellulare, “l’unico collegamento che mi è rimasto con il mondo”.

“Sono ricoverata da dieci giorni. – racconta – Le mie condizioni sono peggiorate: sono svenuta in due occasioni, sono a letto sotto ossigeno e assumo la terapia mattina e sera, oltre a quella endovenosa fissa. La febbre da due giorni non c’è più, ma i polmoni hanno bisogno di aiuto…”

Ma quali sono stati i primi sintomi del coronavirus? Classici sintomi influenzali, racconta Alessandra, “mi è venuta la febbre dopo una notte al lavoro: mal di ossa, tosse leggera, curata come influenza, tachipirina e mucolitico“. Tuttavia, a differenza dell’influenza, “ogni giorno peggioravo. Ho chiamato il 112, ma non avevo avuto contatti con persone infette. Dopo 9 giorni di febbre alta i miei figli hanno richiamato un po’ arrabbiati. È arrivata l’ambulanza, erano tutti con la tuta…”.

La notizia del focolaio nel Lodigiano era infatti ormai nota e Codogno era già zona rossa. “Ho avuto un primo ricovero a Cremona in un poliambulatorio adibito ad ospedale da campo con brandine della Protezione civile. Ho fatto li i primi esami. Quando ho avuto il risultato mi hanno spedita negli infettivi”.

Da lì, la paura di essere positivi. I dubbi, le ansie, cosa succederà? “Sembrava di stare in un girone dell’inferno. Te lo dicono ma non capisci cosa ti aspetta ed è meglio così. La cura ti ammazza. Piega il tuo corpo, il mal di stomaco con nausea e vomito è lancinante, la febbre ti fa bruciare”.

“Lunedì è stata la mia giornata peggiore. – prosegue Alessandra – Impotente davanti al ricovero di mio marito, in terapia subintensiva a Lodi. Non vedevo via d’uscita. Mi sentivo soffocare. Avrei voluto urlare, perché a Lodi è già ricoverato anche mio papà…”