Coronavirus, sale l’allerta a Torino: due anziani positivi. Avevano omesso che il figlio lavora a Lodi: isolato intero reparto delle Molinette

Sale l’allerta coronavirus a Torino, dove una coppia di anziani ricoverati nel reparto di Medicina delle Molinette, con alla guida il primario Luca Scaglione, è risultata positiva al virus. La coppia era stata ricoverata per quella che sembrava essere una banale influenza: i coniugi settantenni non hanno comunicato che il figlio lavora a Lodi, epicentro del focolaio dell’epidemia, e che si era recato a Torino per trovarli.

Oggi tutti e due sono peggiorati e per il marito si è reso necessario il ricovero nel reparto di rianimazione: le sue condizioni sono giudicate piuttosto gravi.