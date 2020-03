Sei pazienti positivi al Coronavirus sono stati trasferiti oggi con un aereo della Luftwaffe dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio agli ospedali di Bonn, Colonia e Bochum. In una nota Sacbo, la societa’ che gestisce lo scalo, ha spiegato di avere “messo a disposizione di AREU e Protezione Civile uno spazio riservato e dotato di postazioni con ossigeno per stabilizzare dei pazienti Covid-19 in transito”.