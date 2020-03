Coronavirus: tre casi al Politecnico di Torino

Ci sono tre casi di positività al Coronavirus tra il personale e i dipendenti del Politecnico di Torino. Sono in “isolamento secondo le disposizioni di norma e in buono stato di salute”. Lo rivela il rettore Guido Saracco in una nota pubblicata sul sito dell’ateneo.

“E’ pervenuta da parte della Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica di Torino richiesta di collaborazione relativamente a tre casi di infezione da Covid 19 tra il personale e gli studenti iscritti al Politecnico. Gli uffici dell’ateneo si sono immediatamente resi disponibili a collaborare con la struttura sanitaria e a fornire tutte le informazioni utili a circoscrivere correttamente l’indagine epidemiologica in corso. Qualora dovessero pervenire indicazioni specifiche, verrà immediatamente adottato ogni provvedimento proposto dalla suddetta struttura e ne sarà data debita informazione.”