Coronavirus, Trump: “Fda pronta ad approvare 2 farmaci” ma per un vaccino ci vorrà almeno un anno

La Food and Drug Administration, l’agenzia del governo federale statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari, farmaceutici e del tabacco, ‘ha approvato o e’ vicino ad approvare‘ l’utilizzo di due farmaci contro il Coronavirus. Lo ha detto il presidente statunitense, Donald Trump durante un briefing alla Casa Bianca sulla gestione della crisi. Trump ha detto che l’Fda dovrebbe consentire l’utilizzo del farmaco anti-malaria, clorochina, e del farmaco antivirale Remdesivir, sviluppato come terapia contro l’ebola e prodotto da Gilead, per aiutare i pazienti che hanno contratto il Coronavirus. ‘Questi sono i due medicinali disponibili adesso, essenzialmente approvati per uso dietro prescrizione’, ha detto il presidente. Trump ha detto che gli Stati Uniti stanno lavorando sul vaccino ma il direttore dell’Fda, Stephen Hahn, ha detto che ci vorranno 12 mesi prima che questo possa essere approvato dall’agenzia, che “vuole essere certa che i prodotti siano sicuri”.