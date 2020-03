Coronavirus, Trump: “I medici vorrebbero chiudere il mondo intero, ma non possiamo”

“Se dipendesse dai dottori loro direbbero, ‘teniamo tutto chiuso, chiudiamo il mondo intero’, ma non si può fare una cosa del genere ad un Paese, soprattutto il numero uno dell’economia mondiale, provocherebbe problemi più grandi dell’originale“: lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, insistendo sulla necessità di riavviare presto le attività economiche in USA rispondendo, nella conferenza alla Casa Bianca, a chi gli chiedeva come si potesse fare di fronte alla continua crescita del numero dei contagiati e dei decessi nel Paese.

Secondo il tycoon, senza la ripresa delle attività economiche, più persone rischiano di morire per le conseguenze delle restrizioni economiche e sociali che per il virus: “Abbiamo suicidi per cose del genere quando si hanno economie in terribile crisi“.

Trump non ha dato indicazioni su quanto potrebbe cambiare le linee guida, ma ha detto che non dureranno “tre o quattro mesi come alcune persone stanno dicendo“.