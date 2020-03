Coronavirus: Trump potrebbe essere stato contagiato da Bolsonaro, ma non vuole sottoporti al test

La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente Usa, Donald Trump, non ha “in programma” di fare un test per verificare se ha contratto il coronavirus. Fonti anonime citate dalla “Cnn”, però, sostengono che il presidente sarebbe preoccupato dall’ipotesi di aver contratto il virus. Nelle ultime ore è anche emerso che il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, a cui Trump ha stretto la mano la settimana scorsa in Florida, è risultato positivo al test. Anche un aiutante di Bolsonaro è risultato positivo e tutti i politici che sono stati presenti all’incontro in Florida, tra cui due senatori repubblicani, sono in quarantena.