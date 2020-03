Coronavirus, ultime news dalla Cina all’Argentina: epidemia inarrestabile in Corea del Sud, primo morto in America Latina

Il Ministero della salute cinese ha aggiornato a 3.097 il numero di morti nel Paese a causa del Coronavirus, il numero degli infetti è salito a 80.695.

Le autorità sanitarie cinesi hanno specificato che 44 nuovi casi e 27 morti sono stati confermati tutti nella provincia di Hubei, dove si trova la città di Wuhan, epicentro del focolaio.

Delle 80.695 persone infette fino a sabato, 20.533 sono in cura e 57.065 sono state dimesse dopo aver superato l’infezione, ha precisato il Ministero della Salute cinese.

E’ salito a 7 il bilancio delle vittime del crollo in Cina dell’hotel Xinjia – a Quanzhou, città della provincia del Fujian – usato per la quarantena supplementare dei pazienti guariti dal coronavirus: lo ha reso noto il Ministero per la gestione delle Emergenze precisando che i dispersi sono 28.

L’albergo è crollato intorno alle 19:30 ora locale, quando, secondo il China Daily, erano presenti una settantina di persone all’interno. Costruito nel 2018, con un’ottantina di camere a disposizione, l’hotel – hanno confermato diversi fonti locali al Beijing News – era stato trasformato in un centro di sorveglianza sanitaria dove erano alloggiate persone entrate in contatto con persone contagiate. Non sono chiare le cause del crollo. Quanzhou è una città portuale nello stretto di Taiwan, situata nella provincia di Fujian e che conta quasi 8 milioni di abitanti.

La Corea del Sud ha annunciato 367 nuovi contagi da Covid-19, portando il totale nel Paese a 7.134: lo ha reso noto il Cdc coreano citato dalla Cnn. Si tratta del più grande focolaio fuori dalla Cina. Nelle ultime ore sono morte altre 6 persone aggravando il bilancio delle vittime, arrivato a quota 50.

Per quanto riguarda le sorti della nave da crociera Grand Princess, bloccata al largo di San Francisco a causa di alcuni casi positivi al nuovo Coronavirus a bordo, è stata autorizzato all’attracco al porto di Oakland.

A bordo della nave sono presenti 3500 persone appartenenti a una cinquantina di Paesi diversi: delle 46 sottoposte a test, 21 sono risultate positive al Coronavirus. Gli italiani sono 32.

Negli Stati Uniti nel giro di qualche ora è stato aggiornato a 437 da 400 il bilancio dei casi di Coronavirus: lo hanno reso noto i Centers for Disease Control and Prevention.

Il ministro della Sanità del Paraguay, Julio Mazzoleni, ha reso noto che le autorità sanitarie hanno registrato il primo caso di Coronavirus sul territorio nazionale: lo riferisce la radio Nanduti di Asuncion. Si tratta di un uomo di 32 anni residente nella capitale e reduce, il 3 marzo, da un viaggio d’affari in Ecuador.

Il ministero della Sanità del Perù ha confermato l’esistenza di altri cinque casi di Coronavirus nel Paese, che si aggiungono a quello esistente, per un totale di sei pazienti complessivi, che sono in condizioni stabili e svolgono una quarantena domiciliare con assistenza sanitaria ravvicinata.

E’ stato registrato il primo decesso in Argentina per il Coronavirus: si tratta di un uomo di 64 anni, tornato dall’Europa lo scorso 25 febbraio.

E’ la prima vittima del Coronavirus in America Latina.

In Australia è di tre morti e 74 contagi il bilancio dell’epidemia del nuovo coronavirus: lo ha reso noto il dipartimento della Salute citato dalla CNN. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati un nuovo decesso e altri 11 contagi.