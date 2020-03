Coronavirus: una delle sfide più grandi per fermare l’epidemia? Smettere di toccarsi il viso

Evitare di toccare il viso aiuterà a fermare la diffusione del Coronavirus: lo sostengono i funzionari sanitari statunitensi, citati in un articolo della CNN, secondo i quali è fondamentale smettere di toccarci il volto.

“Già nel 2015 – riporta l’emittente – uno studio di un’università di Sydney ha osservato gli studenti di medicina in video e registrato quante volte hanno toccato i loro volti. Ognuno dei 26 futuri medici sotto osservazione lo ha fatto in media 23 volte in un’ora e quasi la metà di queste volte – il 44% – il contatto è avvenuto con gli occhi, il naso o la bocca“. “Mentre combattiamo l’epidemia di Coronavirus, che ha ucciso 19 persone negli Stati Uniti e oltre 3.500 in tutto il mondo, i funzionari sottolineano che è sufficiente un tocco affinché i microbi sulle dita scivolino nel corpo attraverso le narice, gli occhi o la bocca“.

“I virus che colpiscono il sistema respiratorio entrano nel corpo attraverso le mucose che si trovano nel naso, nella cavità orale e nelle labbra. Con scarsa igiene delle mani, è facile acquisire un’infezione virale in questo modo“, rileva la dott.ssa Dawn Mueni Becker, infettivologa di Gainesville, in Florida.