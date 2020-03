Coronavirus Usa: 1.264 casi sono e 36 i morti. “Il sistema dei test è un fallimento”. Trump: “Siamo in grande forma, l’Italia sta avendo problemi maggiori”

Le autorità sanitarie Usa hanno diffuso gli ultimi dati sul contagio da coronavirus nel Paese. Secondo i dati del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), negli Stati Uniti sono stati rilevati 1.264 casi positivi, con un aumento di 277 casi rispetto al precedente conteggio. I decessi sono saliti da 7 a 36. E nonostante Trump ostenti sicurezza, Anthony Fauci, direttore dell’istituto nazionale delle malattie infettive Usa, denuncia il fallimento del sistema dei test nel Paese. La gente non riesce ad ottenere facilmente il test per il Coronavirus e il sistema americano per i test non e’ all’altezza delle necessita’, ha sostenuto in un’audizione parlamentare Anthony Fauci, “Il sistema non e’ orientato davvero verso quello di cui abbiamo bisogno ora… E’ un fallimento, ammettiamolo”, ha dichiarato, sostenendo che “non siamo pronti all’idea che chiunque possa ottenere il test facilmente come succede in altri Paesi”.

Eppure Trump, ricevendo nello Studio Ovale il premier irlandese Leo Varadkar, ha detto: “Siamo in grande forma rispetto ad altri”, sottolineando il numero molto basso di vittime rispetto ad altri Paesi. Francia e Germania stanno avendo problemi, l’Italia “probabilmente problemi ancora più grandi“, ha affermato Trump, rispondendo ai giornalisti alla Casa Bianca a proposito della pandemia del nuovo Coronavirus. Il presidente ha detto di “non essere preoccupato” dopo che un membro della delegazione brasiliana con la quale si è incontrato lo scorso weekend è risultato positivo al coronavirus. Oggi la stampa brasiliana ha diffuso la notizia che Fábio Wajngarten, capo della comunicazione del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, al suo ritorno in patria è risultato positivo al test. Wajngarten era presente all’incontro tra Trump e Bolsonaro nel resort di Mar a Lago, in Florida.

Intanto, lo Stato di New York registra 112 nuovi casi di Coronavirus, per un totale di 328. Lo ha annunciato il governatore dello Stato statunitense, Andrew Cuomo. Nella città di New York, 43 nuovi casi, per un totale di 95. Il maggior numero di casi si registra nella contea di Westchester, con 27 nuovi casi su 148; si tratta della contea della città di New Rochelle, dove è stata creata una zona di ‘contenimento’ protetta dalla Guardia nazionale. Due scuole pubbliche nel Bronx, a New York, sono state chiuse dopo che uno studente e’ risultato positivo al Coronavirus. Si tratta della Laboratory School of Finance and Technology e della South Bronx Preparatory. Sono i primi due istituti pubblici ad essere chiusi nella metropoli. Al momento il sindaco Bill de Blasio ha detto di non aver intenzione di chiudere le scuole pubbliche della citta’, mentre molti istituti privati hanno gia’ deciso di sospendere le lezioni in classe e proseguirle con gli studenti collegati da casa.