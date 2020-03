Coronavirus, superati gli 11.000 casi negli Usa: il Governo alza il livello di allerta, “americani tornate in patria”

I casi di Coronavirus negli Usa hanno superato le 11.000 persone mentre i morti sono almeno 164. Sono gli ultimissimi dati delle autorita’ sanitarie federali e locali.

Intanto il Dipartimento di Stato sta per invitare gli americani che si trovano all’estero a fare ritorno negli Stati Uniti, con un ‘travel advisory’ di livello 4, il più grave previsto, a causa dell’emergenza globale da coronavirus. Lo riporta Politico, spiegando che verrà chiesto ai cittadini americani di fare ritorno in patria oppure di prepararsi a rimanere all’interno delle proprie abitazioni nei Paesi nei quali attualmente si trovano. Il travel advice sconsiglierà anche tutti i viaggi fuori dagli Usa.

L‘Iran è pronto ad aiutare gli Stati Uniti nel fronteggiare l’emergenza coronavirus. Lo ha sottolineato il vice ministro iraniano della Sanità, Ali-Reza Raeesi, ribadendo la necessità che Washington revochi le sanzioni contro la Repubblica islamica. Nel corso di una conferenza stampa, riporta l’agenzia di stampa ‘Irna’, Raisi ha esortato gli Stati Uniti a “migliorare e rafforzare” il proprio sistema sanitario per contenere gli effetti del virus.

Secondo Raisi, infatti, la Sanità americana “non è in grado” di affrontare la pandemia. Riguardo alle dichiarazioni del segretario di Stato americano, Mike Pompeo, sulla disponibilità degli Usa ad aiutare l’Iran, il vice ministro ha replicato che Pompeo non è un esperto di questioni mediche e che sarebbe stato meglio far commentare un funzionario americano al corrente delle questioni. Oggi hanno raggiunto quota 1.284 i morti in Iran a causa del nuovo coronavirus. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Teheran, spiegando che 18.407 persone sono state contagiate dal Covid-19. Il primo caso segnalato nella Repubblica islamica risale al 19 febbraio.