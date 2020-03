Coronavirus, previsioni drammatiche per gli USA: “Temiamo milioni di casi e fino a 200.000 morti, sarà una lunga crisi”. La Cina invia aiuti

Negli USA il contagio da coronavirus sta dilagando: i contagi hanno superato quota 124 mila (secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University) e ci sono gia’ state 2000 vittime (un terzo delle quali, 672, a New York). E ora gli esperti lanciano un drammatico allarme: si temono “milioni di casi” e “fra i 100.000 e i 200.000 morti”. Lo afferma Anthony Fauci, il maggiore esperto americano di malattie infettive, in un’intervista a Cnn, sottolineando comunque che e’ difficile fare previsioni perche’ e’ un “target in movimento”. “Da quello che vediamo ora, direi che ci potrebbero essere 100.000-200.000 morti” dal Coronavirus, dice Fauci sottolineando che si temono “milioni di casi“.

New York resterà a corto di dispositivi medici chiave nella lotta alla pandemia da coronavirus nell’arco di una settimana. A lanciare l’allarme è stato il sindaco Bill De Blasio, spiegando che in particolare mancheranno i respiratori. “Qua a New York City sembra di vivere in tempi di guerra – da detto alla Cnn -. Sarà una crisi lunga e dobbiamo prepararci“.

Un cargo carico di forniture mediche e’ arrivato a New York dalla Cina, il primo di una serie di voli che la Casa Bianca ha organizzato per i prossimi 30 giorni. Lo scrive l’agenzia Reuters. Il cargo, atterrato all’aeroporto John F. Kennedy, porta guanti, tute protettive e mascherine che sarannno distribuite negli Stati di New York, New Jersey e Connecticut, tre tra quelli particolarmente colpiti. Il ponte aereo e’ stato organizzato da un team guidato da uno dei piu’ stretti consiglieri del presidente Donald Trump, il genero Jared Kushner, che ha creato il “Project Airbridge”, una collaborazione tra aziende americane di servzi sanitari e il governo federale.