Coronavirus in USA: la NASA ordina il telelavoro a tutti i dipendenti

La NASA ha ordinato a tutti i dipendenti il telelavoro “con effetto immediato” a causa dell’epidemia di coronavirus in atto. Potrà accedere alle strutture solo il personale essenziale.

“Sebbene solo un numero limitato di dipendenti sia risultato positivo al Covid-19, è importante assumere misure preventive per evitare l’ulteriore diffusione del virus tra la forza lavoro e le nostre comunità“, ha precisato in una nota l’amministratore dell’Agenzia, Jim Bridenstine.