Coronavirus in USA, il NYT lancia l’allarme: “New York potrebbe essere peggio di Wuhan o della Lombardia”

I casi di coronavirus negli Stati Uniti sono saliti a 104.837, mentre le vittime risultano al momento 1.711: è quanto emerge dagli ultimi dati della John Hopkins University.

Nella città di New York il Coronavirus uccide una persona ogni 17 minuti, secondo quanto riporta il New York Post, che cita le ultime statiche della Grande Mela. Nella città i casi sono oltre 26.600, di cui 5.250 persone ricoverate in ospedale. I pazienti con coronavirus in terapia intensiva sono 1.175.

L’area più colpita di New York è il Queens con 8.529 casi, seguita da Brooklyn con 7.091, il Bronx con 4.880, Manhattan con 4.627 e Staten Island con 1.534.

Se il tasso di crescita di casi di proseguirà ai livelli attuali, l’area metropolitana di New York potrebbe registrare un’epidemia più grave di quella di Wuhan in Cina o della regione Lombardia in Italia: è quanto rileva il New York Times, secondo cui New York ha avuto meno successo nell’appiattire la curva di casi rispetto a Wuhan o alla regione Lombardia.

“Non c’è garanzia che il trend continuerà. E’ possibile che il distanziamento sociale rallenterà o fermerà la crescita di casi” precisa il New York Times.