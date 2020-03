Coronavirus: gli USA si preparano a un’emergenza che potrebbe durare “18 mesi o più”

Secondo quanto riporta la CNN, gli Stati Uniti si stanno preparando ad affrontare un’emergenza Coronavirus che potrebbe durare “18 mesi se non di più“: l’emittente fa riferimento ad un piano federale illustrato in un documento di 100 pagine, redatto venerdì scorso, che delinea decisioni e provvedimenti che il governo federale considera per affrontare la crisi.

Secondo il report, l’emergenza potrebbe consistere in “diverse ondate della malattia“. L’amministrazione – evidenzia la CNN – non afferma in modo categorico che la pandemia durerà precisamente 18 mesi, ma, piuttosto, delinea i piani che consentiranno al paese di affrontare un’emergenza prolungata, che potrebbe avere conseguenze anche sulla fornitura di prodotti e servizi destinati al settore pubblico, al privato e ai consumatori. L’obiettivo è allertare i singoli Stati affinché le autorità locali siano pronte.

Nel rapporto si evidenziano i pericoli che deriverebbero dalla carenza di apparecchiature e materiali nel settore sanitario, come i respiratori per la terapia intensiva e le protezioni per il personale.