Coronavirus: Usa, sospesi i treni diretti da New York City a Washington Dc

La societa’ ferroviaria statunitense Amtrak ha temporaneamente sospeso i collegamenti diretti non-stop tra New York e Washington (Acela) a causa del coronavirus. In una nota, Amtrak ha precisato che lo stop ai treni Acela scattera’ il prossimo 10 marzo e restera’ in vigore fino al 26 maggio per il calo della domanda. “Alla luce di un calo nella domanda del nostro servizio, stiamo temporaneamente rivedendo il nostro programma”, si legge nella nota diffusa dopo il quarto caso di coronavirus nel New Jersey.