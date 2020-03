Coronavirus, USA: tossisce su commessa, accusato di minacce terroristiche

Sono almeno 53.204 i casi di Coronavirus negli Stati Uniti e 709 i decessi, secondo il bilancio elaborato dalla CNN sulla base dei dati forniti dalle autorità sanitarie degli stati americani.

Solo 12 dei 50 stati americani non registrano morti per l’epidemia.

In New Jersey un uomo ha tossito volutamente in faccia ad una commessa di un supermercato, dicendo di essere positivo al Coronavirus: l’uomo è stato accusato di minacce terroristiche e molestie, secondo quanto reso noto dal governatore Phil Murphy, che ha citato il caso come un esempio che dimostra “come siano attive le forze dell’ordine” nel rispondere alle violazioni degli ordini imposti per reagire all’epidemia.

Secondo quanto riporta la stampa locale, George Falcone avrebbe reagito spropositatamente quando la commessa gli ha ricordato che non stava rispettando le distanze di sicurezza da lei e dal banco dove vi era del cibo esposto: l’uomo “si è avvicinato ancora e le ha tossito volutamente in faccia” dicendo, ridendo, di avere il Coronavirus.