Coronavirus: “Bisogna uscire sempre con le mascherine, e se non lo faremo dopo la riapertura saremo dei pazzi”

Il dibattito sull’utilizzo delle mascherine, diventate introvabili con la pandemia di Coronavirus, divide gli esperti: secondo l’OMS basta rispettare la distanza di un metro, ma in Cina e a Hong Kong le usano tutti, come hanno confermato gli stessi medici cinesi arrivati in Italia. “Ed hanno ragione: vogliamo capire che in giro ci sono persone asintomatiche, che senza mascherina possono diffondere il virus? Il distanziamento non basta: se usciamo dobbiamo mettere la mascherina“, ha ribadito all’AdnKronos Salute Susanna Esposito, presidente di Waidid (Associazione mondiale delle malattie infettive e i disordini immunologici) e professore ordinario di Pediatria all’Università di Parma. La raccomandazione è “ancor più valida una volta superato il picco e allentate le misure di isolamento“.

“L’OMS – spiega l’esperta – non raccomanda le mascherine quando si esce principalmente per una questione di approvvigionamento, ma si tratta di presidi importanti. E’ stato detto che basta rispettare la distanza di un metro, ma come facciamo ad essere sicuri di rispettarla sempre? E come facciamo con gli asintomatici? La risposta è semplice: dobbiamo indossare le mascherine in strada e al supermercato. E se non lo faremo dopo la riapertura saremo dei pazzi“.

“E’ stato dimostrato che i soggetti con infezione da Covid-19 anche se asintomatici possono diffondere il virus. Una precedente meta-analisi relativa all’influenza ha dimostrato che la mascherina, insieme all’igiene delle mani, è la misura più efficace per prevenire la trasmissione del virus nella comunità, mentre l’igiene delle mani da sola non basta“, sostiene Esposito.