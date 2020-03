Coronavirus, vanno in montagna per passeggiare in zona isolata: multati dai Carabinieri

I militari del Reparto Carabinieri parco nazionale Val Grande hanno multato tre persone che si erano avventurate nell’area selvaggia montana tra Ossola e Verbano, per compiere una passeggiata, evidentemente per rimanere isolati dalle zone più frequentate e popolose a causa delle restrizioni per il Coronavirus. “La Val Grande per le sue caratteristiche – spiega la Forestale – rappresenta un territorio non compatibile con una normale attivita’ motoria. Alcuni percorsi del parco sono potenzialmente pericolosi e al di sopra dei 1.200 metri di quota le condizioni della copertura nevosa sono tali da ritenere particolarmente marcato il rischio di valanghe“.