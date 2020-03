Coronavirus: in Veneto 744 casi confermati, nelle Marche 323 pazienti positivi e 7 nuovi contagi in Abruzzo

“In Veneto abbiamo 744 casi confermati di Coronavirus, 237 di questi hanno bisogno di cure, 51 sono in terapia intensiva. Già sono state dimesse una 30ina di persone, abbiamo avuto una ventina di decessi. Noi abbiamo fatto oltre 15mila tamponi, e sono contento di averlo disposto per l’area di Vo’ già dal 22 febbraio“: lo ha affermato il governatore del Veneto, Luca Zaia, intervistato a Radio anch’io su Rai Radio1.

In Piemonte sono deceduti nella notte due pazienti ricoverati presso l’ospedale di Vercelli, risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di un uomo di 81 anni di Cavallirio (Novara) e di un altro di 50 anni di Vercelli. Entrambi erano pluripatologici ed erano in trattamento con casco cpap. Un terzo decesso di una donna di 72 anni, di Settimo Torinese, sempre positiva al virus, si è registrato all’ospedale di Chivasso (Torino).

Nelle Marche è in aumento il numero dei test effettuati, arrivato a 1.250 (erano 1.028 ieri), così come quello dei pazienti positivi al coronavirus, passato da 274 ai 323 di questa mattina: è l’aggiornamento fornito stamane dalla Regione Marche sui risultati delle analisi eseguite presso il reparto di virologia dell’ospedale regionale di Torrette. In valore assoluto, circa un quarto dei tamponi effettuati è positivo al test.

Dalle analisi eseguite la scorsa notte nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, sono emersi 7 nuovi casi positivi al Covid 19. Tutti si trovano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl. I primi due casi riguardano due medici in servizio all’ospedale di Penne. C’è poi un medico dell’ospedale di Pescara e un altro in servizio al punto di primo intervento del presidio di Pescina (L’Aquila) che attualmente è chiuso per la sanificazione dei locali. All’Aquila è risultato positivo un uomo entrato in contatto con un altro paziente risultato positivo nei giorni scorsi al test. Positivi al test anche due familiari dell’uomo di Ortona deceduto la scorsa settimana.

Sale a 24 il numero dei pazienti positivi al virus in Abruzzo.