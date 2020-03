Coronavirus, verso la chiusura della Lombardia e di altre 11 province: divieto di ingresso e di uscita

Nella bozza del Dpcm a cui lavora il governo e che dovrebbe essere varato già stasera, ci sono misure senza precedenti per l’intera Lombardia e a ben 11 province. Vietato l’ingresso e l’uscita dalla Lombardia e dalle seguenti province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Nelle zone interessate dal nuovo dpcm basterà ai cittadini qualche linea di febbre – sopra i 37 gradi – per restare nel proprio domicilio e limitare al massimo i contatti. Ieri, nella parte conclusiva del consiglio dei ministri finito a tarda notte il premier Conte ha condiviso con i ministri presenti la necessità di una ulteriore stretta informandoli e condividendo con loro preoccupazioni per la nuova iniziativa in arrivo.