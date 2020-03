Coronavirus, via alla sperimentazione del Ruxolitinib: il “farmaco della speranza” testato in Calabria, dove la situazione resta sotto controllo

Sono 59 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi oggi in Calabria: lo rende noto bollettino appena diffuso dalla Regione Calabria. Il numero dei nuovi casi è in lieve calo (-2) rispetto a ieri e in netto calo (-42) rispetto a due giorni fa. In Calabria sono stati effettuati dall’inizio dell’epidemia ben 6.693 tamponi, di cui 614 sono risultati positivi. La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati rimane molto bassa: appena il 9,1% dei controllati, la percentuale più bassa in assoluto di tutte le Regioni d’Italia. Il numero di persone attualmente malate in Calabria è di 578 perchè tra i 614 positivi totali ci sono 25 morti e 11 guariti. Tra gli ammalati, la stragrande maggioranza (434) in isolamento domiciliare perché non hanno sintomi, gli altri in ospedale ma appena 19 in terapia intensiva, tre in meno di ieri. Negli Ospedali non si registra alcuna criticità e anzi l’attuale capienza dei posti letto di rianimazione rimane inferiore al 12% rispetto a tutti i posti disponibili nella Regione.

I 614 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione:

Reggio Calabria 189 casi : 9 morti , 7 guariti , 31 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 138 in isolamento domiciliare.

: , , 31 ricoverati in reparto, 4 ricoverati in rianimazione, 138 in isolamento domiciliare. Cosenza 168 casi : 11 morti , 1 guarito , 49 ricoverati in reparto, 3 ricoverati in rianimazione, 104 in isolamento domiciliare.

: , , 49 ricoverati in reparto, 3 ricoverati in rianimazione, 104 in isolamento domiciliare. Catanzaro 140 casi : 1 morto , 4 guariti , 22 ricoverati in reparto, 11 ricoverati in rianimazione, 102 in isolamento domiciliare.

: , , 22 ricoverati in reparto, 11 ricoverati in rianimazione, 102 in isolamento domiciliare. Crotone 81 casi : 3 morti , 19 ricoverati in reparto, 59 in isolamento domiciliare.

: , 19 ricoverati in reparto, 59 in isolamento domiciliare. Vibo Valentia 36 casi : 1 morto , 3 ricoverati in reparto, 1 ricoverati in rianimazione, 31 in isolamento domiciliare.

Il grafico con l’andamento dei nuovi casi di contagio giornaliero in Calabria:

I soggetti in quarantena volontaria sono 8.198, così distribuiti:

Reggio Calabria 3.277

Cosenza: 2.203

Catanzaro: 1.037

Crotone: 1.023

Vibo Valentia: 658

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 12.227.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro.

Intanto la Calabria è la prima regione in Italia ad aver richiesto e ottenuto di poter utilizzare il Ruxolitinib per il trattamento di pazienti affetti da Covid19. Il farmaco, attualmente, viene usato in ematologia per le sindromi mieloproliferative croniche. Si tratta di una terapia sperimentale, partita lo scorso 27 marzo, autorizzata dal Comitato Etico regionale, che vede interessati, al momento, tre pazienti ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Cosenza. Per tutti e tre i pazienti si è notato un miglioramento clinico e dei dati obiettivi di laboratorio, mentre due di loro non hanno più avuto bisogno di ossigeno dopo due giorni di trattamento. Lo studio è stato ideato dai dottori Mendicino e Botta dell’U.O. Ematologia di Cosenza e dal professor Marco Rossi dell’Università Magna Graecia e sarà esteso, anche, agli altri ospedali della regione. “Pur con le dovute cautele, i primi dati sembrano essere molto incoraggianti. Pertanto si prevede nei prossimi giorni di poter trattare un maggiore numero di pazienti” ha detto il Presidente della Regione Jole Santelli.