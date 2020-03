Coronavirus: via libera a studi su 2 anticorpi, ora 5 trial in corso

Autorizzati anche dal comitato etico dell’Istituto Spallanzani di Roma e dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema), dopo il via libera della commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), due ulteriori studi su farmaci anticorpi monoclonali attualmente utilizzati come anti-artrite, per la sperimentazione sui pazienti Covid.

Ora – come emerge dalla sintesi degli studi in corso pubblicata dall’Aifa – altri due farmaci saranno quindi studiati contro il Covid-19: si tratta di emapalumab, anticorpo monoclonale umano ricombinante anti-interferone gamma prodotto da Sobi, che sarà sperimentato per verificarne l’efficacia nella riduzione dell’iperinfiammazione e delle difficoltà respiratorie nei pazienti con infezione da Sars-CoV-2, e di sarilumab, anticorpo monoclonale contro il recettore dell’interleuchina-6 di Sanofi/Regeneron.

Adesso sono 5 i trial in corso su potenziali terapie contro il nuovo Coronavirus: due studi sull’antivirale remdesivir, uno sull’anticorpo tocilizumab e i due nuovi lavori partiti in queste ore.