Coronavirus, Viminale: attenzione ai fake, sul web circola un falso modulo di autocertificazione

Circola sul web un falso modello di autocertificazione per gli spostamenti, con logo della Repubblica e intestazione “Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza”.

“Si tratta di un modello falso, di un fake“, informa il Ministero. “Il modello di autodichiarazione valido – precisa il Viminale – va scaricato soltanto dai siti istituzionali ufficiali, oppure può essere compilato al momento dei controlli. Collaborare per fermare l’emergenza significa anche combattere tutti insieme la diffusione di fake news, false notizie e falsi moduli. Per informazioni e modelli si ricorda di consultare sempre gli account istituzionali“.