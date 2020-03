Coronavirus, virologo: “Un tampone costa 80 euro, ma tutto il mondo sta utilizzando questo materiale quindi è di difficile reperimento”

“Avevamo risorse insufficienti per andare a testare tutta la popolazione. Un tampone costa 80 euro, ma tutto il mondo sta utilizzando questo materiale quindi è di difficile reperimento. Le ditte che le fanno in Italia sono poche, non è facile riconvertirsi“: lo ha dichiarato Mauro Pistello, direttore dell’ Unità Operativa di Virologia dell’Azienda Sanitaria pisana e Ordinario di Microbiologia e Microbiologia, ospite del programma ‘L’imprenditore e gli altri’ condotto da Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università Niccolò Cusano e Presidente della società delle scienze umane, su Radio Cusano Tv.

“Inoltre i test sono un’istantanea del momento. Per cui abbiamo dovuto limitarci a testare i casi sintomatici. Tamponi a tutti i medici? E’ una cosa sulla quale si discute. Sono usciti proprio in questi giorni dei sistemi rapidi ed economici con i quali si vanno a cercare gli anticorpi. In Regione Toscana si stanno facendo questi testi ai medici, per ora su base volontaria, perché la coercizione in Italia crea sempre qualche problema. Confido che nell’arco di una o due settimane si convinceranno anche quelli più restii a fare questo test“.