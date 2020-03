Coronavirus, la raccomandazione dell’esperta: “Bisogna alzare i livelli di vitamina D per sostenere il sistema immunitario”

“La nostra raccomandazione, in una emergenza di questo tipo, è quella di consigliare alla popolazione ed in particolare agli over 65 la supplementazione di vitamina D (Colecalciferolo) con l’assunzione di almeno 1.000 unità al giorno“: lo ha affermato Maria Luisa Brandi, presidente della Fondazione Firmo sulle malattie ossee, riferendosi ipotesi per cui l’assunzione della vitamina potrebbe contribuire a prevenire o rallentare l’infezione da Coronavirus. “La vitamina D non può e non deve essere considerata la panacea per tutti i mali“, avverte l’esperta, ordinario di endocrinologia e malattie del metabolismo all’Università di Firenze, ricordando che “noi ci siamo da tempo espressi con forza per riportare l’uso di questo ormone al suo obiettivo primario che è quello di aiutare e regolare il metabolismo minerale, sia in prevenzione primaria che secondaria dell’osteoporosi che, purtroppo, si stima arrivi a colpire fino a 5 milioni di italiani. Tuttavia, in questo caso di grande emergenza, puntare sulla prevenzione e raccomandare di alzare i livelli di vitamina D per sostenere il nostro sistema immunitario, pensiamo possa solo portare ad un effetto positivo, anche se certamente non misurabile“.