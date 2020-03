Coronavirus, “Ma voi come state?”. Donna chiama la Polizia: “Grazie per tutto quello che fate sempre” [VIDEO]

“In che senso, signora?”. È la domanda con cui un poliziotto ha reagito ad una telefonata ricevuta in questi giorni in cui l’Italia è in piena emergenza coronavirus. Il poliziotto appare perplesso, non capendo cosa l’interlocutore gli stesse chiedendo. Una donna, infatti, ha telefonato al 113 per ringraziare la Polizia in questi giorni difficili e la prima domanda che ha posto è stata: “Ma voi come state?”. Alla risposta del poliziotto, la donna ha spiegato: “Volevo sapere solo come stavate voi. Con questo virus so che state lavorando come matti, per tutelare noi”. Il poliziotto ha risposto stupito: “Stiamo bene, signora, grazie per l’interessamento”, con un tocco di emozione nella voce. “Ci siete sempre, l’importante è che state bene. Mi raccomando riguardatevi. E grazie per tutto quello che fate sempre“, ha proseguito la donna.

“Una domanda semplice, consueta che oggi ha un valore importante, perché a chiederlo è una cittadina che ha voluto essere vicina ai tanti poliziotti impegnati per l’emergenza #Covid_19. Piccoli gesti che ci riempiono il cuore d’orgoglio. #grazieanomeditutti #essercisempre”, si legge su un post della pagina Facebook ufficiale della Polizia di Stato.

Ecco il video in cui è possibile ascoltare la chiamata.