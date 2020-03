Le notizie false che vengono diffuse “in particolare on line” possono “costare vite” umane. Le piattaforme che gestiscono le reti sociali “devono fare di più” in modo da ‘sminare’ questi “rumour pericolosi”, come quello secondo il quale “bere candeggina” può curare la Covid-19. “Bere candeggina può essere letale”. Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in un videomessaggio pubblicato su un social network poco fa.