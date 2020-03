Coronavirus, perché Wuhan è un simbolo di speranza per il mondo: “Le catene di trasmissione posso essere spezzate”

Wuhan, luogo da cui è partita l’epidemia di Coronavirus in Cina, è un simbolo di speranza per il Mondo, un esempio di come, nella lotta alla pandemia, anche la situazione più grave possa essere ribaltata: lo ha affermato ieri il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Quello di Wuhan è stato definito dal numero uno dell’OMS un caso di “successo“, perché per la prima volta dall’inizio della pandemia il capoluogo della provincia di Hubei non sta riportando nuovi casi.

“L’esperienza delle citta’ e dei Paesi che hanno respinto questo virus da’ speranza e coraggio al resto del mondo“, ha affermato Tedros in un briefing quotidiano.

Rispondendo a una domanda di Xinhua, Michael Ryan, direttore esecutivo del programma di emergenza sanitaria dell’OMS, ha dichiarato che la Cina rappresenta un messaggio di speranza, che indica che il coronavirus può essere fermato e che le catene di trasmissione possono essere spezzate attraverso sacrificio, coordinamento, solidarieta’, impegno di tutta la societa’, oltre all’impegno dei coraggiosi operatori sanitari.