“Vogliamo fare il tampone a tutti e ci muoveremo anche con un camper per andare da tutti“: lo ha affermato il governatore del Veneto, Luca Zaia, in un’intervista a Radio Anch’io. “Le persone positive asintomatiche devono essere individuate perché se vanno in giro contagiano altre persone anche senza saperlo. Quindi dobbiamo isolarlo. Noi siamo in grado di fare 20-25mila tamponi al giorno e avere il risultato in quattro ore“.