Coronavirus, Zaia: in Veneto “abbiamo registrato un caso di reinfezione”

“Abbiamo un caso di reinfezione che non ci piace, speriamo sia un caso tutto da dimostrare scientificamente, ma un caso lo abbiamo“: lo ha dichiarato il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa presso al Protezione Civile a Marghera.

L’uscita dall’emergenza Coronavirus, ha proseguito il governatore, “avverrà in una modalità di soft landing con estrema gradualità. Piano piano dismetteremo la mascherina, pian piano ci sarà uno screening sempre più perfetto della popolazione; chi è negativo e ha prodotto gli anticorpi avrà una sorta di patente di uno che ha avuto il virus e poi si è negativizzato e non trasmette più. Si tornerà alla normalità ma con grande gradualità“.

“Ci giochiamo la partita questa settimana, che sarà una settimana cruciale. L’isolamento sociale e lo stare in casa hanno dimostrato di essere misure che hanno funzionato, ed aiutato a rallentare la velocità del contagio, per questo sto preparando un’ordinanza per rinnovare per alcuni giorni le restrizioni in vista del picco che come previsto dovrebbe essere per il 15 aprile“.