Coronavirus,Foad Aodi(Amsi): “Gravissimo danno sociale ,sanitario ,psicologico lavorativo ed economico causato dal coronavirus”

Coronavirus,Foad Aodi(Amsi): “E’ più grave il danno sociale ,sanitario ,psicologico lavorativo ed economico causato dal coronavirus rispetto alle conseguenze dell’11.09 nel mondo”

Cosi il Fondatore dell’Associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) e dell’Unione Medica Euro Mediterraneo (UMEM) e Membro del GDL Salute Globale Foad Aodi commenta le decisioni del Governo Italiano riguardo l’emergenza coronavirus; chiudere scuole e università fino al 15.03 ,allargare la zona rossa ,svolgere le partite a porte chiuse ,sono tutte decisioni legittime ma andavano fatte subito insieme a mettere in quarantena tutti coloro che sono venuti dalla Cina e quindi sospendere il trattato di Schengen e svolgere i controlli sanitari a tutti coloro con sospetti di contagio o provenienti da zone contagiate

Noi continuiamo il nostro impegno ,sforzo e azioni formative a favore di tutti gli italiani, migranti e le comunità straniere in Italia e all’Estero auspicando che ad aprile sarà tutto finito l’allarme e la paura contro chi proviene dall’Italia e si riprende la propria vita normale ,sociale ,economica e turistica per l’interesse comune .chiude Aodi con grande preoccupazione leggendo l’ultimo aggiornamento della protezione civile di 107 morti e 2706 contagiati e 276 guariti in Italia dall’inizio dell’epidemia con un’aumento del 72,5%