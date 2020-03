Corruzione: arresti Messina, inquirenti ‘pactum sceleris tra imprenditori e funzionari corrotti’

Palermo, 3 mar. (Adnkronos) – Avrebbe corrotto funzionari pubblici con veri e propri ‘pactum sceleris’. Ecco perché Giuseppe Micali, imprenditore messinese, arrestato all’alba di oggi con altre dieci persone dalla Squadra mobile di Messina. Gli inquirenti lo definiscono una “figura centrale nell’indagine”, “attivo nel mondo della imprenditoria”. “Oltre a concorrere nella corruzione del Funzionario del Genio Civile di Messinai – dicono i pm – aveva raggiunto un pactum sceleris con Giuseppe Frigione, funzionario del Comune di Messina in servizio presso il Dipartimento Immobili Comunali”.

“Micali – dicono gli investigatori -prometteva a Frigione, che ovviamente accettava, una somma di denaro compresa tra i 500 ed i 1.000 Euro in cambio dell’affidamento diretto, in somma urgenza, dei lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi presso il Mercato cittadino Sant’Orsola”.

“Ma l’azione di Micali non si limitava alla città metropolitana di Messina, si estendeva anche ‘fuori provincia”, allorquando l’imprenditore otteneva l’aggiudicazione dei lavori di dragaggio nel porto di Mazara del Vallo (Trapani), per il rilevante importo di oltre un milione di Euro”, spiegano ancora gli investigatori.