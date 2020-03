Cristiano Ronaldo, mamma Dolores dolpita da ictus: è in terapia intensiva

A poche ore da Juventus-Milan di Coppa Italia una brutta notizia ha colpito Cristiano Ronaldo. La madre, Dolores Aveiro, ha subito un ictus questa mattina ed è ora ricoverata all’ospedale Doctor Nelio Mendonça di Funchal, in Portogallo. Lo riferiscono i media portoghesi, secondo cui le condizioni della 65enne mamma di CR7 sono stabili. La donna è cosciente, ma come spesso accade in questi casi la sua evoluzione deve essere monitorata per almeno 12 ore. Secondo la radio Jornal da Madeira, le condizioni della madre di Ronaldo sono valutate con grande cautela nonostante abbia reagito bene all’intervento a cui è stata sottoposta. Dolores Aveiro è la prima tifosa del figlio, molto attiva sui social nell’augurare sempre buona fortuna a Ronaldo e alla Juventus prima di ogni partita.