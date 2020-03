Cucchi: Procura impugna sentenza ‘no attenuanti a cc’, Ilaria ‘sono d’accordo’

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Non vanno riconosciute attenuanti a Raffaele D’Alessandro, Alessio Di Bernardo e Roberto Mandolini, tra i carabinieri condannati in primo grado dalla Corte d’Assise di Roma nel processo per la morte di Stefano Cucchi, il geometra 31enne arrestato il 15 ottobre del 2009 per droga e morto una settimana dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma. E’ quanto sostiene la Procura di Roma che ha impugnato la sentenza dello scorso novembre sul punto delle attenuanti. “Non posso non essere d’accordo” ha commentato la sorella di Cucchi, Ilaria, dando la notizia con un post su Facebook.